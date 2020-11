Colpito da infarto a 40 anni mentre è in Municipio: rianimato dall'assessore

Momenti drammatici poco dopo le 11.30 del 24 novembre 2020 nella sede del Comune di Como, in via Vittorio Emanuele 97. Un cittadino comasco di 40 anni che si era recato presso l'ufficio tecnico è stato colto da un improvviso malore. Si è trattato, secondo le prime informazioni apprese, di un infarto. A soccorrerlo in prima battuta sarebbe stata l'assessore Elena Negretti che avrebbe utilizzato, sempre da quanto inizialmente appreso, uno dei dispositivi defibrillatori in dotazione in Municipio.

Vista la gravità del malore è stato allertato anche l'elisoccorso del 118 di Como. L'uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato d'urgenza all'ospedale.