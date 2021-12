Valbrona, auto si schianta contro la cabina Enel: ferito 41enne

Poco prima delle 9 di questa mattina brutto incidente a Valbrona in via Roma segnalato inizialmente come codice rosso. Un'auto, per motivi e dinamiche ancora da stabilire, è uscita fuori strada ed è finita a sbattere violentemente contro la cabina della luce dell'Enel. Intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Canzo e Erba per estrarre dalle lamiere una persona, un 41enne portato poi in codice giallo all'ospedale Manzoni di Lecco. Non risultano esserci altri feriti o mezzi coinvolti. Sul posto si sono recati anche i tecnici Enel per dei controlli.