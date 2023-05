Terribile incidente a Casnate, scontro auto moto: il 19enne non è in pericolo di vita

Grande spavento ieri 3 maggio 2023 a Casnate con Bernate. Intorno alle 13,30 c'è stato un incidente in via Pitagora, uno scontro molto violento tra un'auto e una moto. Un 19enne è stato soccorso in codice rosso (massima gravità) e trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia dall'ambulanza della Croce Azzurra, intervenuta sul posto insieme all'auto medica di Como. La bella notizia è che il giovane motociclista, nonostante i vari traumi che hanno inizialmente fatto temere il peggio, non sarebbe in pericolo di vita. Sulle dinamiche del sinistro indagano i carabinieri di Cantù.