Statale 36, scontro tra auto e ambulanza: un ferito grave. Coinvolta anche una moto

Un altro terribile incidente sulla Statale 36 nel pomeriggio di venerdì 28 aprile. Intorno alle 15.30 in prossimità di Costa Masnaga (subito dopo l'uscita Como Bergamo che la collega alla Briantea), in direzione Nord si è verificato uno schianto che ha coinvolto una moto, un'auto e un'ambulanza di trasporto sulla quale stava viaggiando anche un paziente. Secondo le primissime informazioni sarebbero quattro le persone rimaste ferite: la chiamata al numero unico per le emergenze ha permesso la mobilitazione dei mezzi di soccorso, tra cui l'elicottero. Sul posto si sono portati anche i vigili del fuoco di Lecco con un'autopompa serbatoio e cinque persone, che hanno operato per estrarre i quattro feriti dagli abitacoli.

Una delle persone ferite è stata elitrasportata all'ospedale Manzoni di Lecco in codice rosso.

Chiuso un tratto della Strada Statale 36

Come riferito da fonti Anas, il personale dell'azienda pubblica e gli agenti della polstrada hanno istitutito l'uscita obbligatoria a Costa Masnaga sud, una manciata di metri prima del luogo in cui si è verificato l'impatto tra i veicoli.