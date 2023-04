Tragico incidente sulla Statale 36, morto un motociclista sbalzato a terra e travolto da un camion

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di mercoledì 26 aprile sulla statale 36. Vittima un uomo di 65 anni di Besana Brianza che guidava una Suzuki C70: troppo gravi le ferite riportate nell’incidente stradale dove era rimasto coinvolto. Lo schianto è avvenuto intorno alle 18, lungo la Strada statale 36 che collega il lago di Como a Milano. L'uomo stava viaggiando in direzione Nord tra Arosio e Capriano di Briosco. Il motociclista ha perso il controllo del mezzo (forse a causa di un furgone che gli ha tagliato la strada) ed è rovinato in terra dove è stato travolto da un camion che lo seguiva e che non ha potuto evitarlo.

Personale "118", intervenuto sul posto unitamente ai polstrada milano, ha trasportato l’uomo in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Manzoni di Lecco dove a seguito delle lesioni riportate è deceduto.