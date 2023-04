Incidente sulla Regina: scontro tra auto a Carate Urio

Incidente a Carate Urio intorno alle ore 16.45 dell'11 aprile 2023. Due auto si sono scontrate lungo la Statale Regina. Quattro persone sono rimaste coinvolte. Si tratta di una donna di 31 anni e di tre uomini di 33, 27 e 21 anni. Uno di loro sarebbe rimasto ferito in modo piuttosto serio ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente. I carabinieri hanno effettuato i rilievi per determinare le eventuali responsabilità. L'incidente e le operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata hanno causato notevoli code in entrambe le direzioni.