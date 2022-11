Incidente auto-moto a Fino Mornasco: un ferito

Incidente a Fino Mornasco poco dopo le ore 13 del 26 novembre 2022. Un uomo di 56 anni è rimasto ferito in modo piuttosto seriamente dopo esser rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua moto e un'auto. L'uomo è stato soccorso in codice rosso da un'ambulanza della Croce Verde di Fino Mornasco. L'incidente è avvenuto lungo la Statale dei Giovi, in corrispondenza della rotatoria che c'è nei pressi del supermercato Eurospin.