Frontale ad Albese con Cassano: due feriti

Incidente frontale in via Vittorio Veneto ad Albese con Cassano. Due auto, guidate rispettivamente da un ragazzo di 20 anni e da un uomo di 45 anni, si sono scontrate intorno alle ore 18.45 del 22 dicembre 2022 mentre viaggiavano in opposte direzioni. Lo scontro è stato violento ma gli airbag hanno evitato il peggio. I due automobilisti sono stati soccorsi dagli operatori del 118 ma le loro condizioni sono giudicate buone. Nessuno è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della carreggiata.