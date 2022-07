Si schiantano contro un muro in via Bellinzona: soccorso anche un ragazzino

Incidente in via Bellinzona intorno alle ore 6.30 del mattino del 23 luglio 2022. Un'auto con a bordo tre persone, una donna e i due figli minorenni ( 6 e 14 anni), è uscita di strada ed è andata a sbattere contro un muro all'altezza del civico 216, in corrispondenza della rotatoria all'uscita dell'autostrada. Sul posto sono intervenute in codice rosso due ambulanze della Croce Rossa di San Fermo della Battaglia e della Croce Rossa di Como insieme a due automediche. I vigili del fuoco hanno operato per estrarre le persone dall'abitacolo e mettere in sicurezza il luogo dell'incidente. Due le persone che hanno richiesto immediate cure e il trasporto in codice giallo al pronto soccorso. Si ipotizza che la donna alla guida sia stata colta da un malore.