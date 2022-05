Paura a Plesio, auto non segue il tornante e piomba dritta sulla provinciale

Erano circa le 19 di ieri 29 maggio quando un'auto ha letteralmente "saltato" il tornante ed è finita (ribaltandosi) sulla provinciale. In quel momento fortunatamente non transitavano altri veicoli. Sono rimasti feriti i tre occupanti dell'auto, tutti molto giovani: un ragazzo di 17 anni, uno di 18 e uno di 25. Sul posto grande dispiegamento di soccorsi del 118: due ambulanze, un'automedica e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. L'incidente è stato segnalato sulla piattaforma Areu (Agenzia Regionale Emergenze Urgenze) come codice rosso ma dopo i primi accertamenti dei soccorritori nessuno sembrerebbe in pericolo di vita. I feriti sono stati portati all'ospedale di Gravedona e il 17enne con l'elisoccorso all'ospedale Circolo di Varese. Sul posto anche i carabinieri.