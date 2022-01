Lipomo, investito sulle strisce pedonali: è grave

Un pedone è stato investito a Lipomo sulla Provinciale per Lecco intorno alle 12.30 di oggi 21 gennaio. L'uomo si trovava sulle strisce pedonali e l'auto che lo ha investito viaggiava, secondo alcuni testimoni in loco, in direzione Como.

Sono intervenuti sul posto i soccorritori della Croce Azzura con un'ambulanza e un'auto medica. L'uomo avrebbe riportato ferite serie. Stando al racconto di chi ha assistito alla scena la persona alla guida dell'auto ha chiamato subito i soccorsi ed era disperata per l'accaduto. Si attendono aggiornamenti.