Incidente in via Milano a Como: scontro tra ato e scooter

Un uomo di 56 anni che viaggiava in sella al suo scooter è rimasto ferito a seguito di un incidente avvenuto intorno alle ore 16.45 del 29 giugno 2021 in via Milano a Como all'altezza del civico 147. Lo scooter si è scontrato con un'auto. Il 56enne è rimasto ferito in modo piouttosto serio anche se non è in pericolo di vita. E' stato soccorso da un'automedica e da un'ambulanza della Croce Rossa di Como che lo ha trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono iontervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi del sinistro che serviranno a stabilire le eventuali responsabilità.