Incidente mortale a Canzo: perde la vita una donna di 45 anni

Incidente mortale a Canzo poco prima delle 9.30 del 7 settembre 2020. Una donna di 45 anni alla guida della sua auto Fiat Panda ha perso la vita dopo essersi schiantata fuori strada contro un albero ed essere finita in una rivetta a lato di via Monte Barzaghino. Inutili i soccorsi degli uomini del Sos di Canzo, intervenuti con un'ambulanza. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica dell'incidente. Al momento non sono stti ancora resi noti dettagli sulle cause del tragico incidente.

Foto Andrea Pina