Incidente a Mariano Comense, a terra lo scooter delle Poste: grave ragazza di 29 anni

L'incidente è avvenuto questa mattina 28 aprile a Mariano Comense in via Carlo Mauri. Intorno alle 11.20 uno scooter di Poste Italiane, guidato dalla postina, una ragazza di 29 anni, si è scontrato con un'auto. Le dinamiche dell'incidente saranno definite dalla polizia Locale di Mariano che si è recata sul posto per i rilievi. Immediati i soccorsi del 118 date anche le condizioni molto gravi della ragazza: l'elisoccorso è arrivato in codice rosso da Milano e ha portato la giovane all'ospedale San Gerardo di Monza dove è stata ricoverata con gravi ferite. Giunti sul posto anche un'automedica e la Croce Bianca di Mariano.