Como, auto sbanda e distrugge un parcometro (e non solo): anziano soccorso in via Milano

Un anziano di 82 anni trasportato in ospedale: non è grave

Un malore o una distrazione, forse, all'origine dell'incidente avvenuto in via Milano a Como poco prima delle ore 16 del 2 luglio 2021. Un 82enne al volante ha sbandato finendo fuori strada: è andato a sbattere contro un parcometro, lo ha travolto e divelto trascinandolo per alcuni metri con il muso dell'auto. Nell'incidente l'anziano conducente ha anche travolto un totem con le informazioni turistiche e la cartina della città, oltre a un cestino dei rifiuti. L'uomo è stato portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo da un'ambulanza della Croce Azzurra di Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per i rilievi dell'incidente. Forse potranno servire le immagini delle telecamere di sorveglianza dei vicini esercizi commerciali per capire quale sia stata l'esatta dinamica.