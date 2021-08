Cadorago, ciclista di 84 anni travolto da un'auto

Incidente a Cadorago poco dopo le 8.30 della mattina del 4 agosto 2021. Un uomo di di 84 anni stava pedalando lungo via Alessandro Volta quando, per ragioni al vaglio degli agenti di polizia locale, è stato urtato da un'auto. Alla guida della vettura c'era una donna di 27 anni. L'anziano è stato soccorso da un'ambulanza e da un'automedica intervenute sul posto in codice rosso. Le sue condizioni sono apparse serie ma non tali da far temere per la sua vita, infatti l'uomo non ha mai perso conoscenza. E' stato quindi portato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Come detto la dinamicaè ancora al vaglio dei vigili.