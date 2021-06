Guanzate, tragica caduta con la moto: morto 44enne

È accaduto in Via Manzoni a Guanzate intorno alle 16.30 di oggi, 26 giugno. Un uomo di 44 anni, per motivi ancora da stabilire è caduto dalla sua moto e dato il violentissimo impatto al suolo è deceduto. Inutili i soccorsi. Intervenuti sul posto l'elisoccorso, partito da Como e un'ambulanza ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Cantù stanno ricostruendo le dinamiche del terribile incidente. In aggiornamento