Como, incidente coinvolge moto e bici in via Varesina: un ferito in gravi condizioni

Oggi 15 luglio in via Varesina a Como intorno alle ore 11 c'è stato un brutto incidente che vede coinvolte, con dinamiche da stabilire, una moto e una biciletta. Sono due le persone ferite, un uomo di 58 e uno di 72 anni. L'incidente è segnalato come codice rosso e sul posto sono arrivate due ambulanze e un'auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como per cercare di ricostruire la dinamica del garve incidente. Entrambi gli uomini hanno riportato serie ferite. Uno è stato già portato al Sant'Anna in codice giallo, l'altro (con ogni probabilità il ciclista) è stato trasportato sempre al Sant'Anna ma in codice rosso.