Como, auto va fuori strada e finisce contro un albero: ferita ragazza di 20 anni

È accaduto oggi, 18 maggio a Como intorno alle ore 20.30 in via Varesina. Un'auto, per motivi ancora da stabilire, è finita fuori strada ed è andata a sbattere violentemente contro un albero. Sul posto sono giunte, in codice rosso, due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri di Como. Fortunatamente la 20enne alla guida non è in pericolo di vita ed è stata portata all'Ospedale Sant'Anna per degli accertamenti ma con ferite non gravi. I carabinieri ricostruiranno le dinamiche dell'incidente.