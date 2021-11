Carugo, ha un malore mentre guida e l'auto si schianta contro un palo: ferito 60enne

Erano circa le 17.50 di oggi 29 novembre quando un 60enne, probabilmente a causa di un malore, è andato a sbattere contro un palo a Carugo in via Cadorna. Sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Cantù e i soccorsi del 118 in codice giallo. Non si conoscono ancora le condizioni di salute dell'uomo dopo l'incidente. Sul posto anche i carabinieri di Cantù. In aggiornamento.