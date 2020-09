Canzo, auto investe bicicletta: bambina di 11 anni finisce in ospedale

È avvenuto oggi a Canzo, in via Giancarlo Puecher intorno alle 17.30. Un'auto avrebbe investito una bicicletta. Ad essere coinvolta una bambina di soli 11 anni, trasportata in codice giallo all'Ospedale Manzoni di Lecco. Sul posto inviato anche da Areu l'elisoccorso che poi non è stato utilizzato. Ancora da chiarire le dinamiche dell'incidente, su cui stanno lavorando i carabinieri di Como.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.