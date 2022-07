Caduta in moto per colpa di un'auto che taglia la strada e poi scappa: due feriti

Un uomo e una donna sono rimasti coinvolti in una caduta con la moto poco dopo le 13 del 2 luglio 2022 in viale Rosselli a Como. I due centauri stava procedendo in direzione di piazzale Santa Teresa quando una Panda di colore nero ha tagliato loro la strada. L'uomo alla guida della moto ha sbandato ed ha urtato il marciapiede. La caduta è stata inevitabile. Sul posto si sono fermati i militari dell'esercito che si trovavano a passare in quei frangenti. Successivamente sono stati allertati i soccorso. La donna che sedeva dietro, in particolare, avrebbe riportato una brutta contusione a un arto inferiore. Oltre a un'ambulanza è intervenuta una pattuglia della polizia locale di Como alla quale spetta il compito di raccogliere la testimonianza dei due motociclisti e ricostruire la dinamica dell'incidente.