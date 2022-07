Alto Lago, incidente in galleria sulla Statale 36: morto un 78enne

Incidente lungo la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, in prossimità di Colico (nel lecchese) in direzione Nord. Secondo le prime informazioni ricevute un uomo, un 78enne, in sella alla sua moto avrebbe perso il controllo del mezzo e sarebbe finito fuori strada. L'impatto contro il guard rail è stato violentissimo. Non risultano al momento coinvolti altri veicoli.

L'allarme al 118 è scattato poco dopo le 10 di questa mattina, sabato 2 luglio. Sul posto sono presto arrivati in codice rosso l'ambulanza del Soccorso Bellanese e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Allertati anche i vigili del fuoco e la polizia stradale di Lecco. Per il 78enne non c'è stato però più nulla da fare, è deceduto prima del trasporto in ospedale a seguito dei gravissimi traumi riportati.

Come reso noto da Anas, al momento la circolazione in direzione Nord è deviata sul posto con uscita obbligatoria a Piona/Colico. Il personale della Polizia Stradale, del 118 e di Anas sono sul posto per gli interventi del caso e per ripristinare la regolare transitabilità il prima possibile.