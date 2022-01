Cadorago, auto ribaltata: ragazza incastrata nell'abitacolo

Una ragazza di 23 anni è rimasta ferita dopo un incidente in auto avvenuto poco prima delle ore 20.30 a Cadorago. La giovane stava percorrendo la SP31 quando per ragioni al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cantù è uscita di strada e si è ribaltata. La 23enne è rimasta incastrata nell'abitacolo. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarla dalla vettura. La ragazza è stata affidata alle cure della Croce Rossa di Cermenate che l'ha trasportata in codice giallo all'ospedale di Cantù.