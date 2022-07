Incidente in autostrada: auto ribaltata all'altezza di San Fermo della Battaglia

Incidente intorno alle ore 8.10 del 28 luglio 2022 lungo l'autostrada A9 nel tratto che attraversa il Comune di San fermo della battaglia. Un'auto si è ribaltata in mezzo alla strada in direzione di Milano. L'uomo di 67 anni a bordo della macchina è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Cernobbio e dai vigili del fuoco. Sembra che l'automobilista non abbia riportato gravi ferite e che sia uscito dall'abitacolo pressoché illeso. Pesanti, invece, i disagi alla viabilità autostradale. Il flusso di veicoli è stato interrotto per consentire le operazioni di soccorso e di sgombero della carreggiata.