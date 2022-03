Incidente sulla Pedemontana: auto ribaltata in mezzo alla carreggiata. Ferite due donne

È accaduto la sera del 7 marzo intorno alle 20.15 sulla Pedemontana all'altezza della galleria di Lomazzo in località Lazzate. Due i veicoli coinvolti nello scontro uno dei quali si è ribaltato in mezzo alla carreggiata. Sul posto per i soccorsi i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile. Secondo le prime informazioni ricevute sarebbero due le donne ferite, una di 33 anni e una 47enne. Tutte hanno riportato ferite abbastanza serie (codice giallo) ma non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i soccorsi del 118 (auto medica, Croce Rossa e Croce Azzurra). Le autorità competenti stanno ricostruendo le dinamiche dell'incidente ancora da chiarire.