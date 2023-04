Incidente a Rovellasca, tra i feriti due bambini di 4 e 6 anni

Spaventoso incidente ieri 3 aprile 2023 nel tardo pomeriggio a Rovellasca in via 25 aprile. Erano circa le 18.48 quando due auto si sono scontrate. Non sono state rese note le dinamiche del sinistro su cui indagano i carabinieri di Cantù. Come riporta Areu (Agenzia regionale emergenza e urgenza) i feriti sarebbero 4: due donne di 32 anni e due bambini di 4 e 6 anni. Le persone coinvolte risultano invece 8. Tra i feriti due hanno avuto bisogno di essere ricoverati e sono stati portati all'ospedale di Garbagnate dalle ambulanze del 118 nel frattempo intervenute sul posto. Uno di loro sarebbe grave ed è stato ricoverato in codice rosso.

Si attendono le ricostruzioni ufficiali. In aggiornamento.