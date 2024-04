La lavatrice prende fuoco: incendio a Fenegrò

Un incendio è divampato oggi, 4 aprile 2024, a Fenegrò, in via Dante Alighieri. L'allarme è scattato intorno alle 13:30, quando una lavatrice ha preso improvvisamente fuoco, creando panico tra gli occupanti della casa. Fortunatamente, il pronto intervento dei vigili del fuoco di Appiano Gentile e Como, supportati dalla polizia locale, ha permesso di contenere l'incendio al locale lavanderia, evitando che si propagasse ad altre parti dell'abitazione. Nonostante il grande spavento, la donna presente in casa al momento dell'incidente è rimasta illesa, senza riportare alcuna conseguenza fisica.