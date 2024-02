Incendio nella notte in un appartamento di Mariano Comense: un uomo ustionato

Incendio nella notte a Mariano Comense. Le fiamme sono divampate all'interno di un appartamento posto al primo piano di un edificio di via Porta Spinola. All'interno c'era un uomo di 78 anni che è rimasto gravemente ustionato. L'allarme è scattato intorno alle ore 4. Sul posto sono accorse sei squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Cantù ed Erba, ma anche da Monza e Seregno. Le cause dell'incendio sono ancora in corso di accertamento. L'uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza.