Incendio nel palazzetto dello sport di Muggiò, colonna di fumo visibile da km: "Non aprite le finestre"

Un terribile incendio si è sviluppato oggi pomeriggio intorno alle 18 nell'ex palazzetto dello sport di Muggiò, nella vecchia palestra in via Sportivi Comaschi a Como. La colonna di denso fumo nero è visibile a distanza, fino a Camerlata e Capiago (le foto e i video sono di Simone Melis).

Non sono ancora note le cause del rogo e sul posto ci sono i vigili del fuoco. Il fumo ha raggiunto un palazzo vicino e il Comune ha invitato i cittadini in zona a non aprire le finestre. Sul posto anche il sindaco Alessandro Rapinese e i soccorritori del 118 con tre ambulanze e l'auto medica. La strada che porta al palazzetto al momento è chiusa al traffico per consentire le operazioni di spegnimento delle fiamme.

Notizia in aggiornamento.