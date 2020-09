Grandate, droga in casa: arrestato spacciatore

Arresto per droga a Grandate. I carabinieri di Fino Mornasco dopo avere notato alcuni movimenti sospetti nella zona di via Monte Rosa hanno avviato una serie di indagini che hanno condotto all'abitazione di un uomo di 38 anni. Si tratta di un marocchino, di fatto domiciliato in una casa di via Monte Rosa, che nascondeva cocaina e hashish. La perquisizione dell'appartamento ha permesso ai militari di trovare 30 grammi di hashish e 15 grammi di cocaini suddivisi in dosi, oltre a 1.500 euro in contanti, 4 telefoni cellulari e numerosi involucri di schede sim vuoti. L'uomo è stato arrestato e portato al carcere Bassone di Como in atteso del giudizio di convalida dell'arresto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.