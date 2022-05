Paura a Gera Lario, moto d'acqua impazzita senza nessuno alla guida: intervento dei vigili del fuoco

A Gera Lario oggi pomeriggio 10 maggio un episodio che poteva trasformarsi in una tragedia ma fortunatamente si è risolto con un lieto fine. Erano circa le 16.30 quando un uomo di 59 anni alla guida di una moto d'acqua è caduto ma il mezzo ha continuato a girare su se stesso, muoversi all'impazzata. I vigili del Fuoco di Como sono quindi prontamente intervenuti per bloccare e recuperare il mezzo e cercare il guidatore (di cui inizialmente non si avevano notizie) nelle acque, presenti anche alcuni sommozzatori. Un grande spavento per tutti ma poi fortunatamente si è appurato che l'uomo era già sano e salvo ed era stato recuperato da un privato. I vigili del Fuoco si sono quindi occupati di bloccare la moto d'acqua impazzita e tutto è tornato alla normalità senza feriti. Sul posto era arrivata anche un'ambulanza del 118 ma non è stato necessario il suo utilizzo.