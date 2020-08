Dimentica il gas aperto: palazzo evacuato a Mariano Comense

Allarme per una fuga di gas a Mariano Comense nel pomeriggio del 6 agosto 2020. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Cardinal Ferrari allertati da alcuni residenti per la presenza di un forte odore di gas. Una volta sul posto i pompieri hanno passato al setaccio la zona e il condominio che, ovviamente è stato evacuato completamente. Dopo le opportune verifiche i vigili del fuoco hanno scoperto che un inquilino del condominio aveva dimenticato il gas dei fornelli aperto. L'allarme è dunque rientrato.

