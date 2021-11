Furto al MediaWorld di Lipomo: con un furgone sfondano la saracinesca del magazzino

Furto al MediaWorld di Lipomo intorno alle 4 del mattino del 30 novembre 2021. Una banda di quattrro o cinque malviventi ha agito in pochi minuti: sono giunti sul posto con un furgone cassonato, un furgoncino e una macchina. hanno usato il furgone cassonato per sfondare la saracinesca di un magazzino e hanno portato via alcune tv ed elettrodomestici con gli altri due veicoli.

Il furgone usato per sfondare la saracinesca è stato abbandonato sul posto. E' intestato a una ditta di noleggio veicoli di Trento. Sul posto sono ntervenuti i carabinieri di Albate e della sezione Radiomobile. Il danno provocato si calcola ammonti a circa 5mila euro.