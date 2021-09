Furti in discoteca a Lugano: strappavano le collanine a chi ballava in pista

Poco dopo la mezzanotte del 25 settembre sono arrivate molte segnalazioni alla Polizia cantonale per alcuni furti in una discoteca di Lugano. I presunti ladri, entrambi al momento arrestati, andavano nella pista da ballo e strappavano le catenine d'oro dal collo dei clienti. Gli addetti alla sicurezza del locale notturno sono riusciti in particolare a bloccare un 23enne cittadino italiano e un 18enne cittadino algerino, entrambi residenti in Italia. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia cantonale e della Polizia Città di Lugano.