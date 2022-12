Frana a Sorico: bloccata la mulattiera

Una frana stimata in oltre 600 metri cubi di materiale è caduta a Sorico in località Folia. Lo smottamento è avvenuto lungo la mulattiera che è rimasta completamente ostruita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Dongo insieme a un geologo e al vicesindaco del paese. Sono in corso accertamenti e verifiche per capire la causa del movimento franoso ed eventuali ulteriori rischi. Ad ogni modo, nessuna persona è rimasta ferita.