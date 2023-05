Invia le foto dei rapporti sessuali con la ex moglie al nuovo compagno: denunciato

Non si era mai rassegnato alla fine della sua relazione. Il 51enne di Mariano Comense oltre ai pedinamenti, alle minacce e alle continue offese avrebbe anche inviato al nuovo compagno della donna foto dei rapporti sessuali di lui con la sua ex moglie.

Adesso per l'uomo è scattato il divieto di avvicinamento alla ex emesso dal gip di Monza su proposta della Procura della Repubblica del capoluogo brianzolo.

Il 51enne marianese è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Seveso che hanno eseguito l’ordinanza emessa dal gip. L’uomo è imputato dei reati di atti persecutori e diffusione illecita di immagini e video sessualmente espliciti nei confronti della ex moglie, una donna di 48 anni. I reati commessi dal 2020 ad oggi sono aggravati dall’essere stati compiuti in presenza delle figlie che all’epoca dei fatti erano entrambe minorenni.

Escalation di violenza

Tanti, troppi gli episodi che hanno trasformato la vita della 48enne in un incubo. Giornate fatte di ansia e paura e dettate anche dai continui cambiamenti di abitudini per evitare di incontrarlo.

È capitato che il suo ex affiancasse l'auto su cui si trovava lei e scendendo dal proprio mezzo cominciasse a dare pugni al finestrino oppure in un'altra occasione, sorpassandola con la macchina, le avrebbe tagliato la strada mentre la minacciava simulando una pistola con le dita come per dirle "ti faccio fuori". Altre volte inaspettatamente, invadeva parzialmente la corsia dove viaggiava in auto la sua ex, rientrando subito dopo. Minacce di morte erano quasi all'ordine del giorno, le diceva che avrebbe "mandato un albanese a fargli la festa" oppure le ripeteva "ti spacco la faccia, ti stacco riscaldamento e luce", senza contare le offese molto volgari che le rivolgeva.

Molestava la moglie separata in modo da creare in lei il fondato timore per la sua incolumità e un grave stato di ansia e di paura, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita, a limitare gli spostamenti, a non uscire di casa per paura di incontrarlo e a non andare nei luoghi abitualmente frequentati, oppure a essere costretta a uscire in compagnia o, comunque, a dotarsi di un dispositivo per registrare voci e fare riprese video per poter immortalare i continui comportamenti minacciosi del suo ex.

Il 51enne avrebbe infine inviato al nuovo compagno della donna alcune vecchie fotografie scattate di nascosto e che lo ritraevano mentre aveva un rapporto sessuale con lei.

Il gip ha emesso nei confronti del 51enne la misura del divieto di avvicinamento alla ex moglie, e l'obbligo di tenere una distanza di almeno 300 metri dalla donna con divieto di comunicare con qualsiasi mezzo di comunicazione, informatico, telefonico, telematico, oltre al divieto di avvicinamento ai luoghi che la donna frequenta.