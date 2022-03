Fino Mornasco, 33enne precipita nella roggia in piena notte: salvato

Era circa mezzanotte quando un uomo di 33 anni a Fino Mornasco è caduto nella roggia all'altezza di via Valle Mulini. Per recuperarlo sono intervenuti i vigili del Fuoco del comando di Como e gli esperti del SAF (Soccorso Alpino Fluviale). Sul posto sono arrivate anche un'ambulanza della Croce Rossa e l'auto medica. L'uomo dopo essere stato portato fuori dalla roggia e dopo aver ricevuto le prime cure è stato portato in codice giallo (media gravità) all'ospedale Sant'Anna. Intervenuti anche i carabinieri di Cantù che stanno ricostruendo l'episodio: al momento l'ipotesi più accreditata è che si sia trattato di un gesto goliardico o di uno scherzo finito male.