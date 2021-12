Soccorso alla stazione San Giovanni: ha cercato di saltare sul treno in corsa per andare in Svizzera

Stava forse cercadno di prendere il treno al volo per tornare in Svizzera, il giovane uomo che è rimasto ferito poco dopo mezzogiorno del 15 dicembre 2021 sulla ferrovia nei pressi della stazione San Giovanni. La dinamica di quanto accaduto è ancora al vaglio delle forze dell'ordine che sono intervenute insieme ai soccorritori del 118 e dei vigili del fuoco. Tra le ipotesi vagliate c'è anche quella dell'estremo gesto dettato dalla disperazione, ma da alcuni elementi (come il telefonino e i documenti trovati in suo possesso) indurrebbero a ritenere che abbia cercato di saltare sul treno mentre questo era ancora in movimento e stava arrivando in stazione. Dalla Questura di Como non è stato possibile avere informazioni ufficiali al riguardo.