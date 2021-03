Faggeto Lario, investita una donna: sul posto anche l'elisoccorso

Segnalato come codice rosso, intervenuti anche i carabinieri di Como

È accaduto poco fa, verso le 10.20 di oggi, 11 marzo, l'incidente a Faggeto Lario. Una donna di 56 anni sarebbe stata investita da un'auto in via Pisciola. Segnalato come codice rosso, che indica la massima urgenza nei soccorsi. Si attendono informazioni dagli organi competenti sulle ferite riportate dalla persona investita e su altre eventualmente coinvolte nell'incidente.

Sul posto anche l'elisoccorso, un'ambulanza e i carabinieri di Como.