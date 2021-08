Escursionista di Como scomparso: continuano incessanti le ricerche in Valle di Viso

Stanno andando avanti le ricerche di un uomo di 48 anni di Como, residente a Rino di Sonico, in Valle Camonica. Era uscito ieri per una escursione nella zona del Montozzo ma il mancato rientro ha allarmato i familiari, che hanno chiesto aiuto. Sono partite le ricerche: la sua auto è stata ritrovata nel parcheggio nella zona di Case di Viso, comune di Ponte di Legno. Nella giornata di oggi 29 agosto sono stati effettuati dei sorvoli con l'elicottero della Guardia di finanza, che ha portato in quota alcune squadre, e con l'elicottero di Brescia di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha scandagliato i diversi canali presenti in zona. Altri soccorritori stanno esaminando a piedi i possibili percorsi.

il Soccorso Alpino e Speleologico Lombardia, come riportato anche su BresciaToday, ha lanciato l'allarme per una persona scomparsa a Ponte di Legno.

"Se qualcuno ha visto questo signore – si legge nel testo –, scomparso mentre si trovava in zona Valle di Viso, in Alta Valle Camonica, chiami immediatamente il numero 335.7853483".

(foto da Brescia Today)

Seguiranno eventuali aggiornamenti.