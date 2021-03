Cerca di entrare in Italia con 120mila franchi in contanti: sequestro alla dogana di Brogeda

Un uomo di nazionalità svizzera, residente in Canton Lucerna, è stato fermato alla dogana autostradale di Como-Brogeda mentre cercava di entrare in Italia con 120mila franchi al seguito, nascosti nel suo bagaglio. L'uomo ha affermato di non avere nulla da dichiarare ma i finanzieri al valico hanno proceduto lo stesso a un più accurato controllo scoprendo la cifra esatta di 120.210 franchi svizzeri in banconote quasi esclusivamente di taglio da 200 franchi.

L'uomo ha affermato di essere un commerciante e di essere diretto in Italia per l'acquisto di materiale vario. I funzionari doganali e le fiamme gialle hanno provveduto a sequestrare la metà della somma eccedente i 10mila euro di valore massimo consentito. E' stata dunque una somma pari a 52mila euro.