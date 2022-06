Controlli in bar, pizzerie e negozi di Como e provincia: 17 lavoratori in "nero"

La guardia di finanza durante una serie di controlli degli ultimi giorni ion bar e pizzerie di Como e provincia ha scoperto 17 lavoratori impiegati in “nero” e 2 lavoratori irregolari.

Nell'Olgiatese

In particolare, i finanzieri della compagnia di Olgiate Comasco hanno scoperto, in tre pizzerie - una nel comune di Villa Guardia e due nel comune di Olgiate Comasco - due soggetti di nazionalità italiana, due di nazionalità pakistana, uno di nazionalità egiziana e uno di nazionalità albanese intenti a prestare la propria opera “in nero”. Mentre, in un bar ad Appiano Gentile hanno trovato altri due lavoratori italiani e uno rumeno in “nero”. Infine, in una gelateria sempre a Villa Guardia è stato scoperto un ulteriore lavoratore di nazionalità italiana in “nero”.

Nel Canturino

Inoltre, i finanzieri della compagnia di Erba hanno scoperto, in una pizzeria, in un ristorante e in un bar nei comuni di Cabiate, Mariano Comense e Cantù, 4 lavoratori in “nero”, 3 di nazionalità italiana e uno venezuelana nonché ulteriori 2 lavoratori irregolari di nazionalità italiana. Nei confronti del esercizio marianese, è stata richiesta la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori “in nero” accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.

A Como nell'Erbese

Un altro lavoratore “in nero” è stato scoperto intento a prestare la sua opera in un salone da parrucchiere nel comune di Erba. Nel contempo, i finanzieri del Gruppo Como, accedendo a un ristorante di Como, hanno scoperto 1 lavoratore in “nero” di nazionalità italiana. Mentre, in un bar, situato sempre a Como, sono stati trovati altri 2 lavoratori italiani in “nero”. Nei confronti di quest’ultimo esercizio commerciale, è stata richiesta la sospensione dell’attività in quanto, nel giorno dell’intervento, i lavoratori “in nero” accertati superavano la soglia del 10% della totalità dei lavoratori impiegati.