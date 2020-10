Nuovi controlli anti-Covid: chiuso parrucchiere in via Milano

Con l'aumento dei contagi da Coronavirus e il nuovo decreto del 13 ottobre, contenente nuove misure per contrastare la pandemia, si è ulteriormente intensificata l'attività di controllo del rispetto delle regole da parte della Questura di Como.

Nella serata di ieri 15 ottobre, la Polizia Amministrativa e Sociale ha controllato quattro esercizi.

Il primo, un barbiere/parrucchiere, Euro Asian Salone in via Milano, a Como. A causa della presenza di numerose persone ed altri gravi irregolarità quali la mancanza di mascherine di prodotti per la disinfenzione, è stato multato e chiuso temporaneamente per tre giorni.

In Via Napoleona 1, il controllo è stato effettuato all'alimentari e macelleria Maka s.a.s e in questo casole norme erano rispettate..

Successivamente gli agenti hanno controllato la Sala Vlt Elio's di Appiano Gentile, dove, secondo la normativa specifica sulle Sale Giochi, a fronte di specifiche violazioni riscontrate, gli operatori hanno diffidato la titolare a sanare le irregolarità riscontrate ed in caso di inadempimento, con i prossimi controlli, si procederà a sanzionare l'attività commerciale.

Infine, è stato multato il titolare del Pub Black Angel di Via Mazzini a Solbiate con Cagno perché non ha predisposto le adeguate informazione sulle misure di prevenzione covid, non ha misurato la temperature dei dipendenti e dei clienti e non aveva neanche l'igienizzante per le mani.

Questi controlli continueranno con mirate e specifiche attività nei luoghi maggiormente frequentati e a rischio maggiore di contagio, a

tutela del benessere e della salute collettiva.