Como, incidente in via Varesina: un ferito. Traffico rallentato

La mattinata di oggi sabato 18 dicembre si preannuncia difficile per il traffico anche per il grande flusso di persone che è previsto per il weekend pre Natalizio che vede protagonista la Città dei Balocchi a Como. L'incidente di stamattina intorno alle 7.40 in via Varesina ha già rallentato il traffico nella via da ambo le direzioni. Un'auto guidata da un 64enne è uscita fuori strada, sbandando verso un veicolo parcheggiato.

Fortunatamente l'uomo non ha riportato ferite gravi e anche se sul posto è prontamente giunta un'ambulanza non è stato neccessario alcun ricovero. Intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia locale per i rilievi e per cercare di riscostruire le dinamiche del sinistro.