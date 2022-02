Como, serata alcolica: cinque ambulanze impegnate a soccorrere chi ha bevuto troppo

Una serata, quella di ieri 9 febbraio, che ha visto a Como e provincia ben 5 uscite del 118 in poche ore per soccorrere persone che avevano bevuto troppo (intossicazione etilica). Considerando anche che si trattava di una serata infrasettimanale, l'abuso di alcol sembra essere un fenomeno in crescita nella nostra provincia.

La prima chiamata al 118, come riporta Areu (Agenzia Regionale Emergenze e Urgenze della Lombardia) è stata a Como in via Mentana alle 20.37. L'ambulanza è partita in codice giallo per aiutare un uomo di 39 anni che alla fine non è stato necessario ospedalizzare.

Piu tardi, alle 22 un intervento sempre per intossicazione etilica a Appiano Gentile. Un uomo di 51 anni è stato portato da viale Milano all'ospedale di Tradate.

Di nuovo a Como e sempre in via Mentana alle 22.13 nuovo intrevento della Croce Rossa per soccorrere un uomo di 39 anni. Non è dato sapere se si trattasse dello stesso aiutato alle 20.37. È stato portato all'ospedale Valduce.

22.21 parte un'ambulanza della Croce Azzurra verso via Sant'Elia a Como per aiutare una donna di 45 anni sempre per intossicazione etilica. Non è stato necessario ricoverarla.

Infine a Lomazzo, in via Soimani intorno alla mezzanotte nuova uscita dei mezzi del 118 per abuso di alcol: un uomo di 42 anni è stato portato all'ospedale di Saronno.