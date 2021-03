Como, traffico internazionale di rifiuti ferrosi: maxi sequestro in dogana

Un carico di oltre venti tonnellate di rifiuti ferrosi è stato intercettato e sequestrato alla dogana commerciale di Ponte Chiasso dai funzionari doganali e dagli uomini della Guardi di FInanza. Il carico presentava delle anomalie nei documenti che lo accompagnavano. Infatti, dalla fattura risultava che il carico fosse di orgine UE, ma nelle carte era anche riportata l'indicazione di una società svizzera quale "generatore di rifiuto". Un'incongruenza, questa, che ha spinto i militari delle Fiamme Gialle e i funzionari doganali ad approfondire il controllo sul carico che era trasportato all'interno di un tir.

Si è scoperto che la merce era partita dall'Italia ma il tir subito dopo avere attraversato la dogana anziché dirigersi verso una destinazione elvetica o comunque estera, ha invertito il percorso e ha cercato di rientrare in Italia. Lo stesso conducente ha spiegato che aveva ricevuto dal proprio titolare istruzioni di rientrare in Italia con la documentazione rilasciata al momento dell'ingresso in Svizzera. Insomma, i rifiuti erano stati prodotti in Italia e dovevano arrivare a un destinatario italiano (indicato come importatore finale) dopo aver transitato per la Svizzera.

Insomma, le anomale circostanze hanno insospettito le autorità italiane che, dopo accurtai controlli, hanno provveduto al sequestro preventivo del carico e del mezzo pesante che lo trasportava. Per il trasportatore è scattata la denuncia.