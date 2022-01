Como, falsa residenza per incassare l'assegno Inps: sequestrati oltre 60mila euro

Nei giorni scorsi, la guardia di Finanza della Compagnia di Menaggio ha sequestrato preventivamente, come disposto dal G.I.P. del Tribunale di Como 62mila euro a un cittadino italiano residente in Argentina. L'uomo è indagato per avet incassato indebitamente l'assegno sociale dell'INPS. Le indagini delle Fiamme Gialle lariane hanno scoperto che aveva una residenza fittizia in un comune dell'Alto Lago e hanno ricostruito la sua posizione finanziaria e patrimoniale, controllando anche i flussi bancari. Questo avveniva dal 2013, l'anno in cui aveva trasferito la sua residenza in Argentina senza comunicarlo all’Istituto Previdenziale.

Per ottenere informazioni sul soggetto indagato, i Finanzieri hanno attivato i canali internazionali per lo scambio di informazioni, attraverso il Comando Generale del Corpo, avendo così la certezza che fosse ancora in vita e residente tuttora in Argentina.

L’attività si èconclusa, quindi, con il sequestro delle disponibilità sul conto corrente italiano intestato all’indagato dove venivano accreditate le somme erogate dall’I.N.P.S..

L'uomo è stato denunciato penalmente.