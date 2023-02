Notte alcolica a Como e provincia: due ventenni in ospedale per aver bevuto troppo

Si è concluso in ospedale il sabato notte di una ragazza di 20 anni soccorso a Alzate Brianza. Erano circa le 2.17 quando alcuni amici del giovane hanno allertato i soccorsi. La ragazza non si reggeva in piedi e appariva semi incosciente. Un'ambulanza del 118 è intervenuta in via Giovanni Paolo in codice rosso. Le condizioni della 20enne sonio apparse molto serie, anche se non gravi da far temere per la sua vita. E' apparso evidente l'abuso di bevande alcoliche come causa del malore. La ragazza dunque, è stato trasportato all'ospedale di Cantù per intossicazione etilica.

Nella stessa serata è stato necessario ricoverare un altro 21enne a Cantù in via Milano verso le 22.51 e poco prima, alle 22.30 un 55enne è stato portato all'ospedale Sant'Anna da via Cadorna sempre per intossicazione etilica.