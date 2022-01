Como Lazzago, investito da un Tir nel parcheggio: gravissimo un giovane di 28 anni

Erano circa le 21.20 di ieri sera 28 gennaio quando un giovane di 28 anni è stato investito a Lazzago (Como) in via Cristoforo Colombo nell'area parcheggio dei Tir. Sono giunte sul posto la Croce Azzurra di Como e un'automedica. Non sono ancora state rese note le dinamiche dell'incidente ma il 28enne, data la gravità delle ferite riportate è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso (decollato da Como Villa Guardia) all'ospedale Circolo di Varese. Secondo le primissime informazioni ricevute l'autista di 28 anni sarebbe stato schiacciato dal rimorchio di un Tir durante le manovre di sgancio e di parcheggio.

Sul posto la polizia Locale di Como per i dovuti accertamenti.

Si attendono aggiornamenti.